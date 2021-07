Violento incêndio obriga Chipre a pedir ajuda à União Europeia e Israel

"Solicitamos quatro aviões, que serão lançados na batalha para apagar os incêndios", afirmou ministro das Relações Estrangeiras.

Mais de 20 veículos de bombeiros, seis helicópteros e quatro aviões já lutam contra as chamas, com a ajuda de tropas britânicas e equipamentos estacionados na ilha do Mediterrâneo.

O Chipre pediu ajuda à União Europeia e Israel para conseguir combater um incêndio de grandes dimensões no país, que já obrigou à evacuação de três aldeias.O ministro da Agricultura, Costas Kadism revelou que também são esperados meios aéreos da Grécia.O fogo teve início no distrito de Arakapa, em Limassol, destruindo propriedades na área. Ainda não foram registadas vítimas.O país atravessa uma onda de calor há uma semana, com termómetros a chegarem os 40 graus.