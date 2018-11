Vítima do tiroteio da Califórnia tinha escapado ao massacre de Las Vegas

A mãe de Telemachus Orfanos, de 27 anos, pede ao Congresso que controle a venda de armas.

Uma das vítimas do tiroteio que matou 13 pessoas em Thousand Oaks, na Califórnia, tinha escapado ao massacre de outubro de 2017, em que 58 pessoas morreram e mais de 800 ficaram feridas quando um homem abriu fogo contra a multidão que assistia a um concerto.



A mãe de Telemachus Orfanos, de 27 anos, conta a hitória dramática ao canal americano NBC. "O meu filho estava em Las Vegas com um amigo e regressou a casa. Ontem [quarta-feira, o dia do tiroteio no bar de Thousand Oaks] ele não regressou a casa".







Susan Orfanos conta a angústia que lhe vai na alma e faz um apelo "Eu não quero orações, não quero pensamentos, quero o controlo das armas e peço a Deus que que ninguém me envei mais orações. Quero o controlo das armas. Não. Mais. Armas."



A mulher pede a intervenção do Congresso, depois de o filho ter sido abatido pelo ex-militar Ian Long, que abriu fogo indiscriminadamente sobre quem estava no bar Borderline Bar and Grill na noite de quarta-feira. Um polícia que foi dos primeiros a chegar ao local está entre as 12 vítimas do atirador. O agressor suicidou-se dentro do estabelecimento.



Telemachus Orfanos tinha servido na Marinha americana e é descrito como um homem simpático, de sorriso fácil.