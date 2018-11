Tiroteio "em massa" em bar na Califórnia faz vários feridos

Entre as vítimas está um polícia, nos Estados Unidos. Atirador está em fuga.

08:07

Pelo menos quatro ambulâncias foram deslocadas para o local do tiroteio.

De acordo com alguns relatos citados pela imprensa norte-americana, os frequentadores do espaço esconderam-se nas casas de banho do bar e o atirador fez vários disparos já depois das autoridades terem chegado ao local. Algumas das pessoas que conseguiram fugir, ainda no decorrer do tiroteio, dirigiram-se a uma bomba de gasolina perto a pedir ajuda.

Um tiroteio num restaurante/bar em Thousand Oaks, na Califórnia, Estados Unidos, fez esta quinta-feira vários feridos, incluindo um dos polícias presentes no local.Segundo o Daily Mirror, o atirador está em fuga.

"Estava perto da porta a falar com o meu padrasto quando comecei a ouvir os disparos. Terão sido uns três ou quatro até eu me atirar para o chão", contou John Hedge em declarações à ABC7. Segundo o jovem, o segurança do espaço foi atingindo e o atirador usou granadas de fumo.



Ainda não são conhecidos motivos para o ataque e as autoridades pediram às pessoas para se manterem afastadas do local do tiroteio - o nightclub fica a cerca de 40 quilómetros da baixa de Los Angeles e recebia uma festa universitária esta madrugada.