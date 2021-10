Voos de e para o aeroporto de La Palma cancelados devido a nuvem de cinza vinda de nova 'boca' do vulcão

A nuvem de cinza provocada pelo vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, forçou este sábado as companhias aéreas a cancelar os voos para o aeroporto da ilha espanhola. A nova boca no cone do vulcão, aberta esta sexta-feira à noite, fez com que a quantidade de cinzas no ar aumentasse e a ilha fosse invadida por um forte cheiro de enxofre.



Os ventos têm-se concentrado a leste, onde estão a capital, Santa Cruz de La Palma e o aeroporto. Até ao 12h00 deste sábado 32 dos 34 voos programados doram cancelados e um outro foi suspenso, avança o jornal El Mundo. Espera-se que estas más condições de visibilidade provocadas pela nuvem de cinza persistam por pelo menos as próximas 24 a 36 horas.

Os restantes aeroportos das Canárias mantêm-se operacionais.