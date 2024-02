Xerife e mulher detida morrem após caírem rio Tennessee nos EUA

Um xerife e uma mulher que tinha sido detida, foram encontrados mortos, na quarta-feira, depois de o carro onde seguiam ter caído ao rio Tennessee, nos Estados Unidos da América, avança a CNN.Segundo conta o procurador distrital Russell Johnson, na conferência de imprensa dada na quinta-feira, Robert J. Leonard, xerife do Condado de Meigs, fez uma chamada de rádio onde referia estar a regressar à esquadra local com a mulher que tinha detido. Contudo, depois de fazer a chamada, não voltou a responder.Russell conta que o xerife fez uma última chamada onde dizia "água", pouco depois de informar a sua mulher, através de uma mensagem de texto, que tinha feito uma detençãoDurante as buscas foi encontrado o veículo de Robert e o corpo de Tabitha Smith, a mulher que o xerife tinha detido, coberto de lama no banco de trás, enquanto o banco do condutor estava vazio. Contudo, na noite de quinta-feira, o Gabinete do Xerife do Condado de Hamilton informou que o corpo de Robert também tinha sido encontrado.O procurador do condado, Russell, refere que estão a trabalhar na teoria "de que foi um acidente"."Não estava familiarizado e estava a fazer outras coisas que podem tê-lo levado a afundar-se. Há marcas de derrapagem e algumas marcas de arranhões também. Portanto, há indícios de que estava a travar ou pelo menos a tentar parar... Por isso, parece que foi apenas um acidente infeliz.", explica.Os amigos de Tabitha lembram-na como "uma pessoa feliz, extrovertida e que adorava a vida".Emilie Neusel, também amiga da mulher detida, diz que tinha "um coração de ouro e, apesar de todas as lutas e problemas que teve, era uma ótima pessoa".Segundo a CNN, não se sabe porque Tabitha foi detida.