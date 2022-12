Leandro Rodrigues e Daniel Walter estão nas páginas dos principais jornais brasileiros. Os dois Youtubers portugueses foram assaltados durante as férias em Copacabana, no Sul do Rio de Janeiro, no Brasil, e decidiram contar a aventura nas redes sociais. O vídeo tornou-se viral em Portugal e além mar, no Brasil. Agora, foram entrevistados para poderem contar toda a história.Leandro Rodrigues, de 21 anos, e seu amigo Daniel Walter, de 25, ambos da cidade do Porto, foram assaltados quarta-feira, assim que aterraram no Rio de Janeiro. Segundo o jornal 'O Globo', ao chegarem à Avenida Atlântica, viram um castelo de areia e decidiram tirar fotos. Acabaram por ser assaltados por um homem de bicicleta que agarrou no telemóvel de Daniel."Quando chegamos lá, tivemos que trocar de viatura para subir a favela. Ficamos muito nervosos. Quando avistaram o ladrão, ele começou a correr, os policiais também. Nunca vimos armas como aquelas, em Portugal não tem isso. Tentamos fechar a viatura, mas não deu certo", conta Leandro.Segundo Leandro as contas das redes sociais do assaltante e da namorada foram apagadas. Os jovens ficaram assustados e decidiram trocar de hotel. "Chegamos a trocar de hotel, procuramos uma localização mais segura. Estamos com medo que nos encontrem", diz Leandro.