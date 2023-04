Face aos desaires anteriores, Putin mobilizou 300.000 reservistas, reforçou as forças russas invasoras e ordenou que conquistassem todo o Donbass até ao final de março. Seria a prenda a apresentar os russos no “dia da vitória”, em 9 de maio, em que comemoram a rendição alemã na 2ª GGM.



Para isso, o comando russo planeou romper as defesas ucranianas a Norte (Kreminna) e a Sul (Vuhledar), e fixar os ucranianos no centro, em Bakhmut.









