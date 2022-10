No grande anfiteatro dos temas de conversas de família, há quem atribua ao Outono uma grande percentagem de razões para começarmos a "cismar", como se nos desfolhássemos com os plátanos e as videiras das colinas. Pessoalmente, limito-me a agasalhar-me, atitude que me tem protegido bastante dos resfriados e da ameaça do reumatismo sazonal, mais do que da metafísica e das variantes dos dicionários.









