Pausa eleitoral em Moledo

Como desdenhava o velho Doutor Homem, meu pai, sempre que Dona Ester, minha mãe, o convocava para cumprir deveres familiares, não há um mundo perfeito. Naturalmente que exagerava. Dona Ester, minha mãe, não o ameaçava com trabalhos nas galés ou com a travessia do deserto – ela conhecia o seu marido e atribuía-lhe funções modestas, como abrir a garrafa de vinho antes do jantar, escrever um postal amável a uma das numerosas tias que atravessava crises de reumatismo ou de angústia renal, ou, em desespero, pedir-lhe que fosse fazer uma pequena caminhada até ao fundo (ou ao cimo) do quarteirão.









