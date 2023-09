As minhas irmãs acham que, no resumo da minha vida, me faltou uma mulher capaz de me explicar como Adão precisou de Eva para conhecer o pecado, além de me proporcionar uma vida ocupada com os mistérios da criação e saudável como um robalo de mar capturado em Vila Praia de Âncora. Uma esposa, mais do que ‘uma mulher’, acabaria com a minha preguiça e com aquilo que Dona Elaine, a governanta deste eremitério de Moledo, chama "a mania dos livros";









