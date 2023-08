Nas reportagens sobre os fogos nota-se que as populações se sentem desprotegidas. A forma como os incêndios recentes em Odemira e Leiria se propagaram também leva a colocar em questão o atual modelo de combate. Quer no Sul alentejano, quer na região Centro, as chamas alastraram em zonas que não são de mato denso, passaram estradas e provocaram avultados estragos.









