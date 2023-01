Esta semana, vimos e ouvimos com atenção a entrevista dada pelo DN da PJ na RTP, onde discorreu sobre assuntos relacionados com a casa que dirige. Sobretudo, reparámos no evidente entusiasmo sempre que mencionava sucessos e desfechos das investigações levadas a cabo pelos funcionários que lidera.



Apesar de partilharmos o orgulho na instituição e nos resultados, não deixamos de reparar que não lhe foram colocadas perguntas difíceis: É verdade que na PJ, e no MJ, é realizado trabalho à noite e ao fim de semana, remunerado a menos de metade do valor-hora normal ou abaixo do valor-hora do salário mínimo, ou até a valor nenhum?









