Nesta semana, a ASFIC/PJ realizou assembleias onde colheu a posição dos seus associados face às últimas demonstrações de vontade por parte da tutela e que resultaram no levantamento da greve em curso. A maioria dos votantes entendeu que os sinais dados eram demonstrativos de boa-fé e suficientes para acreditar que serão aprovadas, ainda no presente ano, as normas com vista à regulação do trabalho suplementar.









