D ecorreu no dia 14 o debate na AR sobre o diploma que pretende retirar da PJ a coordenação dos gabinetes Europol e Interpol para a alçada do secretário-geral do SSI na dependência do Primeiro Ministro.



Referiu então a Srª Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares que tal proposta não tinha qualquer intenção de politizar o sistema de Justiça, e que apenas pretendia evitar dispersões, duplicações e ineficiências no funcionamento da cooperação internacional (sic).









Ver comentários