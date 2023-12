Nesta intensa semana, igual a tantas outras, foi aprovado um dos 15 diplomas em atraso do nosso Estatuto, este relativo aos ónus da investigação criminal e deveres especiais inerentes. Risco, exclusividade mais exigente, penosidade e insalubridade foram por fim reconhecidos. Tal só foi possível com o esforço e denodo da Direção Nacional da PJ e com o empenho da Ministra da Justiça e do seu gabinete, aos quais muito agradecemos.









