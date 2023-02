Depois da apresentação do relatório sobre abusos sexuais na Igreja e tendo em conta que as mais de 4 000 vítimas desses abusos são apenas a ponta do Iceberg, não chega aos atuais responsáveis pela Igreja pedir perdão.



Para credibilizar a Igreja e os clérigos é necessário identificar os abusadores ainda ao serviço, ou antes, a servir-se da instituição e afasta-los definitivamente.









Ver comentários