Indignou-se, com razão, a generalidade da opinião pública, aquando do processo disciplinar aberto contra a jornalista da Sport TV, por, numa flash interview, ter feito a Rúben Amorim uma pergunta sobre Slimani que nada tinha que ver com o jogo em questão.



A propósito, sublinhou-se que a liberdade de expressão e de informação não podia ser limitada por um regulamento corporativo, e que os jornalistas podiam e deviam fazer as perguntas que entendessem.









