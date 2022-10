Confesso que fiquei desarmado com a afirmação de Rúben Amorim, que Paulinho e Esgaio seriam mal-amados no universo sportinguista por terem vindo de Braga para Alvalade.



Posso dizer com a maior das sinceridades que nunca identifiquei qualquer ressentimento dos adeptos em função da proveniência dos jogadores, mesmo que seja dos rivais mais diretos.









