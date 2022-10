Aparentemente a Juve Leo não gostou que a ASAE lhe fizesse uma visita à suas instalações, nem da nova legislação sobre violência no desporto, em vias de ser publicada. Neste país de liberdade de opinião, mesmo a mais obtusa está no seu pleno direito. O que não pode, mas não pode mesmo, é transportar esse desconforto para o estádio da forma que o fez no passado sábado, durante o jogo da equipa de futebol com o Casa Pia, prevaricando com as tochas e provocando confrontos com a polícia.









