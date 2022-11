Vi no domingo o jogo em que o Casa Pia foi ganhar a Braga e fiquei com a impressão reforçada, que já tinha tido no jogo contra o Sporting. Estamos perante um caso singular de como uma pequena equipa, sem nomes sonantes ou meios faraónicos, se consegue afirmar à custa da boa organização, combatividade e coesão.









