Em 2001 fui ver o Sporting às Antas, vestido com as cores do meu clube. Só consegui bilhete para a arquibancada e, à entrada, um elemento da polícia especial aconselhou-me a tirar a camisola do Sporting, caso contrário não conseguia garantir a minha integridade física. Expliquei ao senhor polícia que a missão dele era justamente garantir que podia assistir ao jogo, vestido com a camisola do Sporting, sem que a minha integridade corresse risco.









