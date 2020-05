Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Está encerrada, bem ou mal, a página do julgamento do ataque à Academia de Alcochete. Mas não necessariamente a folha que respeita às ilações que o Sporting tem de tirar desse triste episódio, ocorrido na tarde do dia 15 de maio de 2018 e que vão muito para além da punição judicial.Mesmo com o protocolo denunciado, os elementos das claques em questão continuaram a ocupar a curva sul - zona do está...