Não está em causa a justiça do resultado no clássico entre FC Porto e Sporting disputado no estádio do Dragão. Simplesmente, há práticas no FC Porto para as quais vai faltando a paciência.



Refiro-me àquilo que se pode qualificar como a coreografia do sofrimento. Quando um jogador do FC Porto sofre uma qualquer falta, arvora um esgar de dor intensa e rebola dramaticamente, como se tivesse sofrido uma lesão grave.









