Sanna Marin é seguramente uma mulher cheia de virtudes para ter chegado a primeira-ministra da Finlândia com apenas 34 anos. Para além disto tem uma grande pinta, talento não lhe falta. Inimigos também não. E agora Sanna Marin está nas bocas do mundo porque, imagine-se, foi filmada numa festa com amigos, fora do seu horário de trabalho, a dançar até ir ao chão.









