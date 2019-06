A propósito

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Em Portugal, como no resto da Europa, os juízes que cometem crimes no exercício das funções ou por causa delas respondem penalmente pelos actos como qualquer outro cidadão. Gozam contudo, no sistema português, de foro próprio como meio de garantia de imparcialidade sem quebra do prestígio devido à judicatura.O foro competente para o inquérito, a instrução e o julgamento dos juízes por infracç... < br />