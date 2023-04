Em 2016, a propósito de um post de João Soares no Facebook que prometia bofetadas a dois comentadores, António Costa sentenciou: “Os membros do Governo, nem à mesa do café podem deixar de se lembrar que são membros do Governo.” Foi mais ou menos isso que aconteceu a Augusto Santos Silva no 25 de Abril: com uma câmara da AR TV a filmar o que parecia uma reunião de amigos, esqueceu-se que é presidente da Assembleia da República (AR) e fez comentários pouco abonatórios sobre o Chega e a IL.









