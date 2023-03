O que une Manuela Eanes, Paula Teixeira da Cruz, Nuno Markl, Catarina Furtado e Joana Mortágua? Uma petição com 107 mil assinantes discutida ontem na AR que pretende tornar a violação sexual num crime público. O Relatório Anual de Segurança Interna de 2022 mostra nova subida nos inquéritos, já com mais de meio milhar, acompanhada pela alteração do paradigma (vítima e criminoso em esferas sociais próximas) para atos praticados por desconhecidos.









