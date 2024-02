Fevereiro de 2024: O mês em que a SIC vai perder

Tenho noção da ousadia do palpite que apresento quando deste mês apenas passou cerca de uma semana mas, ainda assim, mantenho-o mesmo sabendo que o histórico joga contra mim. Mantenho o palpite e sustento-o em duas hipóteses.



Na primeira hipótese, a SIC vai arruinar o seu mês comercial, eliminando desesperadamente breaks em horário nobre e fazendo-o com maior intensidade à medida que lhe for faltando menos mês para chegar ao (habitual) primeiro lugar das audiências, e neste caso vai perder o mês em termos de quebra acentuada de receitas.









Ver comentários