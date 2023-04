É consensual que são precisos cada vez mais recursos humanos que trabalhem profissionalmente e na maior parte do ano na gestão dos espaços florestais e das áreas envolventes das habitações, e na prevenção e supressão dos incêndios”. A frase é copiada do sumário executivo do insuspeito Grupo de Peritos dos Incêndios Rurais, que analisou o que correu mal o ano passado.









