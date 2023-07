Há novidades na justiça. No dia 12 de Junho chegou pela primeira vez à barra de um tribunal norte-americano um processo sobre questões climáticas. O caso foi levantado em 2020 por Rikki Held, uma rapariga então com 20 anos, contra o governo do estado de Montana pela promoção que este tem feito de combustíveis fósseis, violando o direito dela e de outros 15 jovens (alguns menores) a um "ambiente limpo e saudável", consagrado na constituição estadual.









