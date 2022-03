Há 22 dias começou uma invasão no precipício da Europa, lá longe onde há pessoas exatamente iguais às que por cá olham para o futuro com incerteza e onde a ameaça da Covid-19 deu lugar à destruição efetiva e repentina do tecido da sociedade.Na Ucrânia, o valor de um abraço aumentou bem mais do que o preço da gasolina no resto no mundo.