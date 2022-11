O escrutínio vai demorar e multiplicam-se os processos judiciais, mas logo na noite de amanhã ficará a claro a derrota do Partido Democrata. Na Câmara de Representes uma maioria republicana irá infernizar a Casa Branca. Inquéritos aos negócios de Hunter Biden, filho do presidente, ou à caótica retirada do Afeganistão estão na calha e nas negociações sobre o orçamento os democratas terão de conformar-se a cedências por um mal menor.









