Lula deitou a perder a vantagem que trazia da primeira volta com as sondagens a registarem um empate técnico.



Para o petista é o alarme porque as sondagens subestimaram a votação em Bolsonaro quando este conseguiu 43% contra os 48% de Lula.



A recusa de resposta a inquéritos considerados enviesados pelos apoiantes de Bolsonaro, as falhas de amostragem por desatualização do Censo não desapareceram de um momento para o outro, e, por isso, é até possível que o presidente esteja à frente.









