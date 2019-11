Bebé no lixo no país da Web Summit

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os plásticos, tornados malditos no século da Web Summit, amorteceram a queda do bebé abandonado no caixote amarelo. Metida num contentor, estava a carga pronta para ir p’ra outro mundo.Terrível escolha da mãe; mas o passado não ficou para trás, porque o recém-nascido se salvou usando a garganta a plenos pulmões e um homem de bem, em cujas veias não corre o egoísmo, de cujos dedos não saem likes ... < br />