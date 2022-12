Organizações dos patrões do setor agrícola lamentam os casos de tráfico de pessoas em Beja. Dizem que são inocentes e que o escândalo mancha a reputação da agricultura e dos agricultores. Têm toda a razão. Na verdade, não há nenhum proprietário de terras arguido no processo conhecido há dias. No entanto, também seria bom que, de cada vez que lhes entregam contingentes de trabalhadores, começassem a fazer perguntas.









Ver comentários