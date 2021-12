Politicamente (in)correto

Não defendo touradas, a legislação que regulamenta a vida dos animais é um avanço civilizacional e, lá em casa, os de quatro patas são tratados como se andassem em duas. Nada disto impede que aqui escrevamos sobre a polémica do porco morto numa série de um canal de streaming.Diz a PETA que "matar um ser senciente e explorar essa morte em prol do entretenimento é inaceitável e pode ser ilegal", e é fundamentalmente desnecessário, dizemos nós, a ver, nesse canal de streaming, pela série sul-coreana muito conhecida ma qual humanos (com escusa da expressão atentatória ao embuste do politicamente correto) morrem como tordos.