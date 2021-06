Faço parte de um grupo minoritário e estranho, o de "observadores de árvores". Sentamo-nos num lugar e olhamos para as árvores – nada mais do que isso e nada menos do que guardar o segredo do que se vê em silêncio: observar árvores como maluquinhos. Há um grupo muito mais numeroso, o dos "observadores de pássaros", uma atividade que ocupa milhões em todo o mundo e que está a ser atacada pela comunidade "politicamente ...