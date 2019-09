A política da paranóia

Depois das presidenciais, a direita anda visivelmente excitada com o ‘novo ciclo político’. A direita, vírgula, o incansável dr. Paulo Portas, que já propôs casamento ao PSD para o que der e vier. Em teoria, a proposta faz sentido: com o nosso sistema de representação proporcional, uma coligação facilita a formação de uma maioria absoluta; e, além disso, nunca o PSD teve um líder tão ideologicamente próximo do CDS como agora.