Paulo Rangel partilhou a sua intimidade para assaltar sem entraves a liderança do PSD. Eis, em resumo, a tese do momento. Que peca por dois motivos. O primeiro é que Rangel não decidiu falar do assunto por sua espontânea vontade. Foi forçado a isso pela boataria imunda que os seus inimigos já andavam a semear por aí.