Ainda me lembro: as Torres Gémeas eram derrubadas há 20 anos e alguns espíritos refinados garantiam que os fanáticos tinham agido com desconhecimento de causa.A ignorância, a pobreza, a doença mental – tudo servia para explicar o gesto. Sem falar da ‘culpa’ do Ocidente, que trouxera a desgraça para dentro de portas com os seus comportamentos ‘imperialistas’.