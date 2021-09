A pátria estremeceu um pouco ao saber que um aluno da escola estatal fica mais caro ao Estado do que um aluno do privado. Por cada aluno do público, os contribuintes pagam 6200 euros por ano, afirmou o ministro da Educação (com orgulho). Foi o que bastou para que os colégios privados, a começar pelos melhores, viessem mostrar as suas tabelas mais modestas.Percebo o espanto do auditório. Mas desaconselho qualquer expectativa de que isto leve o governo a repensar a sua atitude face aos contratos de associação com os privados. Para o socialismo, a questão nunca é a ‘poupança’ ou a ‘qualidade’. Nem sequer a ‘igualdade’ (de condições).O que interessa é preservar a ideologia, independentemente dos custos para a sociedade. Nos regimes socialistas de Leste, qualquer bugiganga era pior e mais cara do que no Ocidente capitalista. E daí?A beleza do estatismo não tem preço.