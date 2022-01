As eleições deste mês devem ser as únicas da história em que os dois candidatos à vitória preferiam não ter vitórias. Deliro? Admito que sim: escrever depois das festividades tem os seus riscos. Mas para que quer Rui Rio uma vitória se isso determina a saída de Costa do PS? Pior ainda: a saída de Costa e a possibilidade séria de ter Pedro Nuno Santos a voltar ao lugar do crime?