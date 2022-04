A qui há uns tempos, Emmanuel Macron deixou-se fotografar em Versalhes de jeans, barba de três dias e olheiras até aos joelhos. O que estava a dar era o ‘look Zelensky’ e Macron adotou-o com particular desvergonha. Como se França estivesse sob ataque e ele, meditabundo e insone, a comandar as tropas.









