Desejo as maiores felicidades ao prof. Fernando Araújo na direcção executiva do SNS. Ele deve saber no que se está a meter. Eu, com olho cínico e rutilante, dei uma espreitadela nas suas competências - coordenar respostas assistenciais, assegurar funcionamento em rede, melhorar o acesso dos cidadãos a cuidados médicos - e encontrei, basicamente, as funções típicas do ministro da Saúde agora despejadas em cima de um director-executivo.