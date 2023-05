Catarina Martins despede-se do seu rebanho e declara: ‘Ajudámos a salvar o país da direita’. Quanta ingratidão, Catarina! Que mal te fez a direita? Mal nenhum.



Olho para o cadastro eleitoral do Bloco e confirmo: o partido sempre se deu bem com governos de direita. Já com governos socialistas não há tantas razões de festejo – e, se nos lembrarmos da surra de 2022, quando o Bloco quase regrediu vinte anos, não há razão alguma.









