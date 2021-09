Rui Rio acusa António Costa de ‘desplante’ e ‘descaramento’ com a promessa de uma maternidade para Coimbra. Tem razão. Mas o que foi a proposta do PSD de deslocar o Tribunal Constitucional para a mesma cidade?Sim, a descentralização pode ter as suas virtudes; mas uma descentralização com pés e cabeça não é o mesmo que atirar milho aos pombos – o TC para aqui, um ministério para ali, um regulador para acolá.