Diz a sabedoria instalada que não se pode ‘normalizar’ o Chega. Penso o contrário. É normalizá-lo, rapidamente e em força. Normalizar não significa concordar com as ideias da tribo. Significa não lhe conceder mais importância do que merece. Como? Por exemplo, elegendo um representante da agremiação para a vice-presidência da AR, coisa que o PSD tentou fazer para fechar essa novela fétida que só serve para André Ventura se lamuriar - e agigantar.









