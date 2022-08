Antigamente, autocrata que se prezasse vencia ‘eleições’ com 99% dos votos. Os tempos mudaram - e só o comediante da Coreia do Norte se presta a esses números. Hoje, vence-se com 70%, às vezes com 65%. Um livro recente, sobre as novas formas de autoritarismo (‘Spin Dictators’), afirma mesmo que vencer por 65% tem vantagens: por um lado, é uma cifra ‘credível’;