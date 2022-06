Um candidato ao Tribunal Constitucional foi chumbado pelos seus pares. Nenhum drama: as suas opiniões sobre a ‘fecundidade’ das mulheres violadas e a propensão dos funcionários judiciais para o suborno são absurdas e repulsivas. Mas, nas costas deste caso, surgiu a dúvida: alguém que seja simplesmente contrário à despenalização do aborto tem lugar no Tribunal Constitucional?









