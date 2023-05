António Costa está preocupado com o ‘populismo’. Percebo. Em 2015, quando chegou ao poder, não havia populismo na área, partindo do pressuposto de que só o Chega é portador desse ‘vírus’. Em 2019, André Ventura foi eleito; em 2022, mais onze se juntaram ao patrono. Os governos de António Costa têm sido um bom adubo para o crescimento do populismo – e, a julgar pelas sondagens, continuarão a ser.









